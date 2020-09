Progest Ondulati Giusti, il sindaco D’Ambrosio chiede incontro all’azienda

Vertenza Pro-gest ondulati Giusti: nuovo incontro tra il sindaco Sara D’Ambrosio e i rappresentanti dei lavoratori delle varie sigle sindacali.

Durante l’incontro il sindaco D’Ambrosio ha manifestato l’intenzione di incontrare di persona i vertici aziendali e, poi, se necessario, farsi promotrice di un tavolo di confronto in Regione Toscana.

“Ad oggi continuano a non essere chiare le intenzioni dell’azienda rispetto allo stabilimento di Altopascio che a nostro avviso è strategico sia per la posizione sia per il polo produttivo che rappresenta per il territorio – spiega il sindaco -. Per noi è importante far sentire ascoltati e supportati i lavoratori che in questa fase di incertezza si trovano a dover gestire una situazione delicata, complessa e preoccupante. Come ho ribadito anche ai rappresentanti sindacali, da parte dell’amministrazione comunale c’è e ci sarà la volontà di essere presenti e di fare la nostra parte per supportare eventuali investimenti dell’azienda e per sostenere Pro-Gest nel piano di rilancio”.