Stop ai rifiuti abbandonati a Capannori con il World Clean Up

Il World Clean Up è diventato un appuntamento fisso per il popolo che scommette sul pianeta. Anche quest’anno milioni di persone in tutto il mondo si uniranno idealmente per pulire il pianeta dalla inciviltà usa e getta e degli abbandoni.

Zero Waste Italy, unitamente al Centro ricerca Rifiuti Zero di Capannori e a Ambiente e Futuro partecipa ed invita a partecipare a questo evento dando appuntamento dalle 9 di sabato (19 settembre) al parcheggio del casello autostradale di Capannori.

Oltre a sensibilizzare contro la piaga degli abbandoni di rifiuti e contro l’abuso della plastica, quest’anno la mattinata capannorese sarà dedicata a sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta (per questo saranno a disposizione due dispositivi Dashi come “acchiappamozziconi“) e contro gli abbandoni sempre più diffusi di mascherine.

Chi volesse dare una mano si ricordi di portare guanti, giubbotti stradali e scarpe appropriate. Per salvare il pianeta non bastano le buone intenzioni: occorrono buone pratiche e buoni esempi.