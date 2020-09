‘In viaggio con Tullet’, a Porcari arrivano i laboratori itineranti

Letture e laboratori itineranti per i più piccoli. E’ questa In viaggio con Tullet, l’iniziativa pensata per rinnovare nei bambini il piacere di condividere attività creative e divertenti nel rispetto massimo delle norme di sicurezza per prevenire i contagi da coronavirus. L’appuntamento è sabato (19 settembre) alle 10,30 all’aperto in piazza Felice Orsi a Porcari.

Il modo di interagire con la storia, con le forme e con i colori, dell’illustratore francese Hervé Tullet sarà riproposto dall’associazione Acchiappasogni, che si occupa di servizi di animazione e di attività ludiche e ricreative, con l’obiettivo di facilitare e stimolare la socializzazione tra le generazioni. “Tullet è un innovatore, un visionario, un artista capace di mettersi sullo stesso piano di fantasia e immaginazione dei bimbi: i giochi narrativi che seguono il suo modo di lavorare sono occasioni di crescita tanto più preziose oggi – commenta l’assessore alle politiche sociali del Comune di Porcari – che ci ritroviamo a dover inventare nuove forme di relazione. Un bagaglio che con iniziative come quella di sabato consegniamo idealmente alle famiglie, cellule preziose di educazione civica”.

“Il laboratorio In viaggio con Tullet arriva a conclusione della prima settimana di scuola dopo l’interruzione prolungata a causa dell’emergenza sanitaria – aggiunge l’assessore alle politiche educative -. Gli alunni e le alunne sono tornati sui banchi seguendo nuove regole che, necessariamente, riducono i momenti di gioco e interazione fondamentali per ogni processo di crescita. Ecco, la proposta di sabato mattina vuole rispondere al bisogno di esperienze formative all’aperto e sicure”.

Il laboratorio, patrocinato dal Comune di Porcari e realizzato col contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è a ingresso libero su prenotazione ai numeri 340 5470336 o 347 0392399.