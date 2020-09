Capannori, un corso per l’utilizzo dei defibrillatori ai vigili urbani

Venerdì prossimo la ‘Mirco Ungaretti Onlus’ terrà un corso per l’utilizzo del defibrillatore agli agenti della polizia municipale di Capannori per formarli nell’attività di primo soccorso con questo dispositivo salvavita. L’associazione capannorese ha già donato nei mesi scorsi al comando della polizia municipale un defibrillatore ed un altro lo consegnerà in occasione del corso.

“Ringraziamo la Mirco Ungaretti Onlus per il dono dei due defibrillatori alla nostra polizia municipale e per l’attività di formazione che farà agli agenti per metterli in grado di poter utilizzare correttamente questi importanti strumenti salvavita – affermano l’assessore al volontariato Serena Frediani e l’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli-. In questo modo le pattuglie in servizio in caso di bisogno potranno prontamente intervenire. Questa associazione da anni porta avanti con impegno, con un importante lavoro anche all’interno delle scuole, la diffusione sul territorio dei defibrillatori formando molte persone al suo uso, compiendo così un servizio molto importante per la comunità”.