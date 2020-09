A Marlia un grande parco pubblico da 6mila metri quadrati

Marlia avrà un grande parco pubblico di circa 6mila metri quadrati dove i bambini potranno giocare e i cittadini potranno socializzare oppure rilassarsi.

L’area verde attrezzata sarà situata nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Il Comune, grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un progetto di piano attuativo siglata ieri mattina (25 settembre), è divenuto proprietario del terreno dove sorgerà il parco. L’area è stata ceduta gratuitamente, come previsto dal progetto presentato dai privati e già approvato dal consiglio comunale. All’area verde dove è previsto anche un parcheggio si potrà accedere tramite un percorso ciclo pedonale.

“La realizzazione di un polmone verde all’interno di Marlia è un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione e richiesto dai cittadini che adesso può iniziare a concretizzarsi – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – In questa importante e popolosa frazione del territorio manca infatti un grande spazio di aggregazione e di socializzazione immerso nel verde. Il parco sorgerà in un’area centrale poco distante dal mercato, dalla scuola dell’infanzia e dalla chiesa parrocchiale e rappresenterà anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione. Marlia sarà così un paese sempre più a misura di cittadino. Ringrazio i privati che, nello spirito di interesse collettivo, hanno collaborato con impegno per trovare l’accordo su questo progetto”.

Il Comune si metterà al lavoro sin da subito per progettare il nuovo parco, fruendo anche della possibilità del bando di finanziamento della Regione Toscana per la messa a dimora di nuovi alberi. Il progetto sarà coordinato con gli antistanti spazi ricreativi della parrocchia, i cui lavori di rinnovamento sono in corso, con l’obiettivo di creare una grande area di aggregazione e svago rappresentativa delle esigenze della popolazione.

Nel dettaglio il progetto del piano attuativo prevede la realizzazione di interventi edilizi per la costruzione di edifici ad uso abitativo per un totale di 30 alloggi suddivisi in tre comparti edificabili. A corredo ci sarà una viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, aree e verde attrezzato, parcheggi privati e pubblici. Un quarto comparto, ampio 6165 metri quadrati, sarà l’area dove sorgerà il nuovo parco ed un parcheggio pubblico a servizio della vicina scuola materna e dell’intera frazione.