Assemblea straordinaria alla Misericordia di Capannori

Il magistrato della Misericordia di Capannori ha convocato un’assemblea straordinaria dei confratelli attivi con diritto di voto per martedi 13 ottobre nella sede sociale con prima convocazione alle 6 e seconda convocazione alle 18,30.

All’ordine del giorno l’approvazione del testo del nuovo statuto della Fraternita, adeguato alle normative di legge per il

terzo settore e l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

“Invitiamo i confratelli attivi – si legge in una nota della confraternita – nei giorni precedenti all’assemblea a recarsi in sede per ottemperare gli adempimenti statutari per la partecipazione e diritto di voto. L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19″.