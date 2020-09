In sicurezza il sottopasso di via dei Casoni a Porcari

Lavori in corso alla spalletta del sottopasso di via dei Casoni a Porcari.

Domani (29 settembre) dalle 7 alle 18 e comunque fino a che l’opera non sarà ultimata, sarà istituito un senso unico alternato – con conseguente restringimento della carreggiata – nel tratto che va da via Puccini a via Pacchioni. Un intervento programmato per risanare le murature del sottopasso compromesse dalle infiltrazioni d’acqua e procedere con la sigillatura attraverso iniezioni di resina nel calcestruzzo.

Grazie a questa manutenzione il sottopasso sarà messo in sicurezza dalla formazione di pericolosi strati di ghiaccio sull’asfalto che, in passato, hanno causato anche incidenti automobilistici. “Le infiltrazioni d’acqua finivano per stagnare – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco del Comune di Porcari, Franco Fanucchi – e per determinare, con l’abbassamento delle temperature, situazioni non certo ottimali per gli automobilisti e specialmente per i motociclisti. Con gli interventi previsti per domani metteremo in sicurezza il sottopasso, prevenendo episodi spiacevoli su un’arteria importante per raggiungere il polo produttivo del paese e percorsa quotidianamente anche da mezzi pesanti”.

I lavori saranno eseguiti da una ditta locale e per tutta la durata dell’intervento sarà disattivato l’impianto semaforico all’intersezione con via Pacchioni.