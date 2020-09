E-Distribuzione, in via di risoluzione i disagi in via della Madonnina a Capannori

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in via della Madonnina a Capannori, in seguito ai fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi, si sono verificati alcuni disservizi elettrici (dopo l’interruzione di venerdì scorso e l’intervento di rialimentazione dei tecnici dell’azienda elettrica, vi sono stati altri due episodi domenica e lunedì) sulla singola linea di bassa tensione che alimenta la parte di rete elettrica lungo la via.

Le squadre operative dell’azienda elettrica sono sempre intervenute tempestivamente per ripristinare il servizio elettrico ed hanno avviato un’ispezione tecnica, installando alcuni interruttori e sezionatori di linea per individuare il punto preciso di rete elettrica danneggiato, cosa avvenuta questa mattina su un cavo interrato nei pressi della scuola media.

L’azienda elettrica ha quindi programmato immediatamente un piano di lavoro per la sostituzione del tratto di linea sotterranea interessato. I lavori sono in corso e dovrebbero concludersi entro le 16-16,30 con la risoluzione definitiva del problema.