Pandemia tra crisi e opportunità, se ne parla a Capannori

Venerdì prossimo (2 ottobre) alle 21 alla chiesa di Guamo è in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri e testimonianze ‘Pandemia… crisi e opportunità‘, promosso dalla comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune di Capannori e il Festival Economia e Spiritualità. Protagonisti dell’incontro saranno lo storico Franco Cardini e il senatore Riccardo Nencini autori del libro Dopo l’apocalisse.Ipotesi per una rinascita.

Il ciclo di incontri in programma ogni venerdì fino al 23 ottobre vuole dar vita ad una riflessione sulle opportunità da cogliere in questo momento di crisi, legato anche all’emergenza sanitaria.Tra i prossimi ospiti ci saranno Nando Pagnoncelli presidente Ipsos e l’economista Giulio Sapelli.

Gli incontri sono ad ingresso libero. La chiesa di Guamo, in base ai protocolli anti-Covid, può contenere fino a 120 persone. Al raggiungimento di tale numero non sarà più possibile accedere. Ogni serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina You Tube del Comune di Capannori. Da casa sarà possibile fare domande e interventi tramite whatsapp al numero 351 8942656.