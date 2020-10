Montecarlo, approvate le misure di sostegno al sistema produttivo

Misure a sostegno del sistema produttivo. Le ha approvate l’amministrazione comunale di Montecarlo durante l’ultimo consiglio del 30 settembre scorso limitatamente all’esercizio finanziario 2020. Una misura di sostegno al sistema produttivo locale, per le utenze non domestiche interessate dalla chiusura della propria attività, nel periodo dell’emergenza Covid19, un contributo per il pagamento della seconda rata del primo acconto 2020 della tariffa corrispettiva, per un importo complessivo di 30 mila euro.

Il contributo sarà pari al 50 per cento della tariffa giornaliera come risultante dalla fattura del primo acconto 2020, al lordo di eventuali crediti e debiti di precedenti annualità, moltiplicata per i giorni di attività sospesa nel periodo tra marzo e maggio. Le utenze interessate dalla chiusura della propria attività nel periodo Covid19, dovranno presentare domanda su apposita modulistica messa a disposizione dell’ente. A breve sarà pubblicato sul sito del Comune uno specifico avviso, dove sarà indicata la scadenza perentoria per la presentazione delle domande.

Il Comune di Montecarlo provvederà, con la collaborazione di Ascit, quale ente gestore della tariffa corrispettiva, alla istruttoria delle domande e effettuerà direttamente il rimborso agli utenti in regola con i pagamenti del primo acconto 2020 seconda rata, mentre per gli utenti morosi per tale rata, provvederà al pagamento a favore di Ascit, per conto dell’utente moroso. Confermate le agevolazioni e le esenzioni in favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, come stabilite per l’anno 2019. Rimangono invariate Tari e Imu rispetto all’anno precedente.