Protezione Civile, in piena attività il Coc di Capannori

Prosegue l’attività del Centro operativo comunale di protezione civile (Coc) di Capannori che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e risponde al numero telefonico 0583.428661.

I volontari di protezione civile svolgono attività di controllo nelle scuole e in occasione degli eventi pubblici per far rispettare le norme anti Covid 19 e, in particolare, l’utilizzo della mascherina. Il Centro è inoltre a disposizione dei cittadini che sono in quarantena e che non hanno nessuno che possa dar loro una mano.

Contattando telefonicamente il Coc è possibile ricevere la spesa alimentare, i farmaci e altri beni di prima necessità al proprio domicilio.