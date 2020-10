Ad Altopascio attivo il servizio on line per prenotare gli appuntamenti in Comune

Prenotare un appuntamento in Comune direttamente online. L’amministrazione D’Ambrosio compie un altro passo verso la semplificazione nei rapporti con i cittadini, rendendo più facile alla popolazione prenotare i propri appuntamenti e svolgere le varie pratiche. È infatti possibile prenotare un appuntamento direttamente dal sito del Comune a questo link.

I servizi per i quali ci si può prenotare online sono: pratiche edilizie, accesso agli atti e pagamento diritti, pratiche Suap legate ad attività commerciali, artigianali e industriali e ufficio ambiente. Per farlo non è necessario avere l’identità elettronica (Spid), ma bastano nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail. Collegandosi al sito, infatti, è sufficiente selezionare il servizio richiesto e la persona con cui si desidera parlare. Si procede poi con la scelta del giorno e dell’orario e con l’inserimento dei propri dati. Per rendere ancora più agevole la prenotazione, si consiglia di lasciare una nota sulla pratica da svolgere per quanto riguarda i settori urbanistica, suap e ambiente.

Autocertificazione online

Ad Altopascio, inoltre, per i servizi demografici è anche possibile produrre autocertificazioni online, semplificando la burocrazia e velocizzando molte pratiche. Per farlo è sufficiente registrarsi a questo link e, muniti di copia Pdf del proprio documento d’identità, seguire le istruzioni (per accedere al servizio si deve cliccare su Modelli disponibili). Sarà possibile autocertificare, tra gli altri, nascite e decessi, stati civili e di famiglia, titoli di studio e situazioni reddituali ed economiche.

In questo modo l’autocertificazione sostituisce il certificato e può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con le imprese come Poste, Enel, Telecom, aziende del gas. Eventuali ulteriori informazioni: www.comune.altopascio.lu.it; pagina Facebook Comune di Altopascio.