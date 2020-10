Incidenti e danneggiamenti, scatta l’interrogazione sulla rotatoria di Rughi

Continui incidenti e danneggiamenti alla rotonda di Rughi, scatta l’interrogazione. A firmarla è il consigliere comunale di La Porcari che vogliamo, Massimo Della Nina che chiede “di informare il Consiglio Comunale se dall’ analisi delle immagini rilevate dalla telecamera posta in prossimità della rotonda oggetto della presente interrogazione, sia stato possibile risalire ai responsabili dei danneggiamenti alla stessa. Se eventualmente l’amministrazione abbia posto in essere azione di recupero totale o parziale a titolo risarcitorio delle spese sostenute per le necessarie opere di riparazione e ripristino”.

Della Nina chiede anche “di informare il consiglio comunale dell’importo di spesa sostenuto per le necessarie opere di riparazione che dopo ogni incidente si sono rese necessarie e di informare il consiglio comunale se alla luce di quanto accaduto sulla rotonda di Rughi, si siano fatte tutte le opportune analisi tecniche per non ripetere lo stesso genere di errore nella realizzazione di future rotonde”.

Infine Della Nina chiede” se non si intenda risarcire in maniera seria e adeguata tutti coloro che fattivamente hanno subito danni alle loro proprietà privata a seguito dell’installazione del rondò”.