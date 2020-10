Badia Pozzeveri, ingressi differenziati alla scuola primaria

Ingressi differenziati per gli alunni della scuola primaria di Badia Pozzeveri. Il Comune di Altopascio ha accolto le preoccupazioni dei genitori e grazie al dialogo tra l’assessore Ilaria Sorini e l’istituto comprensivo è stata trovata una soluzione per evitare le lunghe attese all’ingresso.

“I bimbi – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio – non dovranno più attendere sulla strada, ma entrano ed escono dal retro, lato palestra, tramite un percorso più protetto. Chi usa lo scuolabus, invece, entrerà e uscirà dal davanti, visto che il pullmino si ferma proprio in corrispondenza del cancello. Il tutto supportato dalla presenza dei nonni-vigile che con passione e costanza accompagnano i bimbi. In questi primi giorni di scuola ho avuto modo di confrontarmi con il mondo scolastico e una cosa che mi viene detta da più parti è che i bambini sono bravissimi, precisi, attenti. Non avevo dubbi, i bambini continuano a insegnarci molte cose, anche in questo momento difficile”.