Crisi Covid, Capannori citata come esempio per l’Europa

L’Europa comincia anche da Capannori, dove il sindaco Luca Menesini, durante la crisi Covid, “ha lanciato una raccolta fondi per comprare attrezzature per l’ospedale locale e cibo per coloro che avevano perso il lavoro”. È stato il presidente del Comitato delle regioni europee Apostolos Tzitzikosta a citare quanto avvenuto a Capannori, insieme alle iniziative prese da altre località europee, per sottolineare come questo dimostri che “il milione di politici eletti a livello regionale e locale rappresentano le fondamenta democratiche dell’Unione europea”. Proprio costoro, ha poi aggiunto, “rendono l’Ue visibile e reale piuttosto che distante e inefficace”.

La risposta all’emergenza Covid e i risultati emersi dall’indagine barometro, ha sottolineato Tzitzikostas nel suo intervento d’apertura della settimana delle Regioni, indicano chiaramente l’importanza del ruolo degli enti locali sia nell’individuare e rispondere alle esigenze dei cittadini e sia per portare sul territorio la consapevolezza di quanto l’Ue ha fatto e potrà fare per ridurre le diseguaglianze e offrire migliori condizioni di vita. “La riduzione delle entrate e l’aumento delle spese – ha avvertito il presidente del Comitato riferendosi all’effetto Covid – mettono a rischio le finanze pubbliche dei municipi, delle città e delle Regioni”.

Questo, insieme al fatto che le autorità locali rappresentano metà degli investimenti e un terzo della spesa pubblica, ha detto ancora, indica “la necessità di partecipare alla definizione dei piani di ripresa” come appunto il Next Generation Eu e il Recovery Fund.

L’impatto della crisi pandemica su regioni e città europee “si fa sempre più forte” con “Italia, Francia e Germania che, da sole, vedono una perdita del gettito fiscale a livello subnazionale intorno al 30 miliardi di euro nel 2020“, ha spiegato il presidente del Comitato Ue delle Regioni parlando in conferenza stampa.