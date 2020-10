Nuovi spazi per le vaccinazioni alla Casa della Salute di Marlia

Ieri (12 ottobre) Comune di Capannori e Capannori Servizi hanno consegnato ai medici di famiglia che operano alla Casa della Salute di Marlia i nuovi spazi dove eseguire le vaccinazioni in vista dell’imminente partenza della campagna dei vaccini antifluenzali.

A consegnare le chiavi dei locali è stata l’assessore al bilancio e alle partecipate Ilaria Carmassi. La messa a disposizione di questi spazi aggiuntivi per il lavoro dei medici rientra nell’azione di potenziamento dei servizi della Casa della Salute di Marlia grazie al progetto Bottega della Salute del Comune e di Capannori Servizi e al sostegno, anche economico, dell’azienda Usl che lo sta valutando.

In tempi brevissimi sarà anche attivato uno sportello di accesso ai servizi che funzionerà sia da segreteria dei medici di base e del servizio sociale, che come punto informativo e di orientamento per altri servizi. Il progetto prevede anche di estendere l’orario di apertura del servizio di segreteria che rimarrà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e di poter realizzare servizi innovativi di prossimità per gli anziani fragili del territorio, che prevedono piccole commissioni e la collaborazione con il volontariato.