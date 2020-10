Piano strutturale intercomunale, prorogato il termine per presentare i contributi

E’ stato prorogato fino al prossimo 15 novembre il termine (inizialmente fissato al 15 ottobre) entro il quale i cittadini possono inviare on line i loro contributi sul piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Sul sito progettiamolapiana.it dove è attiva un’apposita sezione.

I contributi hanno l’obiettivo di arricchire il percorso partecipativo grazie alla conoscenza e alla competenza di chi vive sul territorio e saranno utilizzati dai professionisti dei quattro Comuni nelle fasi di redazione del Piano.

Ieri (14 ottobre) intanto si è svolto un incontro di programmazione per mettere in calendario le nuove iniziative del percorso partecipativo, ovvero laboratori di approfondimento per l’agenda urbana. Il primo laboratorio si terrà giovedì 5 novembre 17,30 nella sala consiliare del Comune di Capannori e avrà come tema lo spazio urbano. Gli altri due incontri, che si svolgeranno on line, sono in programma martedì 10 e 17 novembre e saranno incentrati rispettivamente sul tema infrastrutture e mobilità e ambiente.

All’indirizzo web progettiamolapiana.it è possibile consultare il documento di avvio del procedimento, la Guida del partecipante e i report dei focus groups svoltisi tra febbraio e marzo con i portatori di interesse. Al medesimo indirizzo sono disponibili anche i report dei Point lab svoltisi la scorsa estate e gli altri materiali prodotti durante il percorso di partecipazione.