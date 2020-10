Altopascio, aperta la manifestazione di interesse per organizzare corsi di lingua e attività ludiche

Il Comune di Altopascio ha aperto una manifestazione d’interesse riservato agli enti del terzo settore per organizzare corsi di lingua, di alfabetizzazione informatica e le attività di attività ludico ed educative per bambini e ragazzi.

Il progetto prevede l’attivazione di un tavolo di coprogettazione da sviluppare su due macro aree di intervento: la prima, relativa a servizi e percorsi formativi professionalizzanti o propedeutici al rafforzamento delle competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, e in ambito di studi universitari con specifico riferimento a pacchetti di realizzazione di corsi di lingua per l’adeguamento o l’acquisizione di qualifiche e competenze tecnico-professionali, con contenuti modulabili sulle specifiche esigenze dei destinatari. Tra questi contenuti dovrà essere necessariamente previsto almeno l’insegnamento a vari livelli della lingua inglese e del giapponese. La seconda: realizzazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e di attività ludiche per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dal lockdown e dalle attuali necessità di contenere la diffusione del Covid-19.

Le proposte progettuali possono riguardare entrambe o una sola delle due macroaree. La documentazione richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente mediante Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.altopascio@postacert.toscana.it entro e non oltre le 12 di mercoledì (21 ottobre). Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 0583 216280.