Misure anti-covid, annullate le letture per bambini in biblioteca

Come misura precauzionale, anche in linea con quanto previsto nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri in merito alle misure di contenimento per la diffusione del contagio da Covid-19, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare il pomeriggio di letture ad alta voce dedicate ai bambini, in programma domenica (25 ottobre) nella biblioteca comunale di Altopascio e organizzate dal gruppo Crescere lettori. Un modo per preservare i bambini, i loro genitori e anche i dipendenti comunali impegnati nel servizio.