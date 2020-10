Cantiere in viale Europa, apre uno sportello per le informazioni

A partire da mercoledì prossimo (28 ottobre) nella sede comunale di Capannori sarà attivo uno sportello on line che fornirà informazioni ai cittadini sui lavori alle fognature e all’acquedotto in programma sul viale Europa. A rilasciare informazioni e far visionare il progetto dell’opera saranno i tecnici del Comune e di Acque Spa.

“Come già abbiamo fatto per tutte le grandi opere che interessano il nostro territorio, anche per questo rilevante intervento che riguarderà viale Europa attiveremo uno sportello ‘ad hoc’ in modo che i cittadini residenti e le attività presenti nella zona interessata dai lavori legati alla fognatura e all’acquedotto possano ricevere, anche singolarmente, tutte le informazioni necessarie sul progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Una modalità informativa che ha dato esiti positivi per le altre grandi opere e che quindi abbiamo ritenuto opportuno attivare anche per i lavori in programma su viale Europa. Alla luce delle ultime disposizioni anti Covid lo sportello sarà attivo prevalentemente on line”.

Lo sportello sarà aperto il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 per un mese. Per accedervi è necessario prenotarsi telefonando ai numeri 0583/ 428742, 0583/428396, 0583/428331 o inviando una mail all’indirizzo acquedottofognature@comune.capannori.lu.it. Al momento della prenotazione sarà resa nota la modalità di collegamento on line.

Coloro che hanno difficoltà a collegarsi telematicamente possono recarsi allo sportello previa prenotazione e rispettando tutte le norme anti Covid.