Via Martiri Lunatesi, Zappia: “Serve limite di velocità a 30 km/h”

“Limite di velocità a 30 chilometri orari nell’ottava traversa di via Martiri Lunatesi“. È questa la richiesta del consigliere comunale della Lega Bruno Zappia dopo le segnalazioni dei residenti.

“I residenti segnalano che la strada è particolarmente transitata a forte velocità da auto e autoambulanze che si recano nel complesso diurno socio riabilitativo presente, recando pericolo a pedoni e macchine parcheggiate – spiega Zappia – Anche i residenti che escono con le proprie auto dalle abitazioni ogni volta rischiano di trovarsi coinvolti in un incidente. Per questo chiediamo all’amministrazione di limitare la velocità a 30 km/h per garantire la sicurezza dei residenti”.