Fdi Capannori: “Al fianco dei lavoratori danneggiati dall’emergenza covid”

Fratelli d’Italia Capannori ha deciso di raccogliere la voce dei tanti ristoratori, baristi, proprietari di paleste e di centri estetici, operatori alberghieri, guide turistiche, ncc, taxisti, caregiver, professionisti dello spettacolo che, in questi giorni, faticano a vedere un futuro degno del loro lavoro, del loro impegno, delle loro fatiche “sostenuti e compresi da ogni categoria, da ogni famiglia: artigiani, imprenditori, piccoli commercianti che non chiedono altro che di essere ascoltati, rispettati, affiancati”.

“Oggi più che mai – aggiunge Fdi – la politica deve uscire dal palazzo e dimostrare unità essendo davvero, a fianco della propria comunità. Per questo, parteciperemo alla manifestazione che si terrà mercoledì in piazza del comune. Una manifestazione rispettosa delle norme anti – Covid. Una manifestazione all’insegna del tricolore, unica bandiera che davvero ci unisce. Una manifestazione per dare voce alle nostre attività, che siano esse grandi o a conduzione familiare. Noi ci saremo, al vostro fianco. A testa alta, insieme”.