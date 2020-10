Misericordia di Massa Macinaia e S. Giusto, convocata l’assemblea

È convocata per venerdì (30 ottobre) alle 6 in prima convocazione e alle 17 in seconda convocazione l’assemblea ordinaria degli iscritti nei locali del circolo ricreativo della Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto. All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e gli adeguamenti prescritti dalla legge 117/2017.