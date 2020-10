Serd, aumentate le ore di apertura

Da lunedì prossimo (2 novembre) entra in vigore il nuovo orario del Serd della Piana di Lucca, nella sede della Cittadella della Salute Campo di Marte, adesso diretto dalla dottoressa Elisa Cerrai, dirigente medico psichiatra.

E’ previsto l’incremento complessivo delle ore di apertura, distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato e con apertura pomeridiana nei giorni di martedì e giovedì.

Grazie a questa riorganizzazione, infatti, l’orario di apertura del servizio passerà da 36 a 44 ore settimanali complessive, mentre la somministrazione farmacologica verrà garantita per tre volte al mattino e per due volte di pomeriggio a settimana.

Questo renderà possibile l’accesso dei pazienti già in carico che al mattino hanno difficoltà a recarsi al Campo di Marte per motivi di lavoro; verrà anche facilitato l’accesso dei giocatori d’azzardo che lavorano al mattino e dei minori ed adolescenti, che sono impegnati al mattino con l’attività scolastica,

E’ prevista infatti l’apertura di un ambulatorio specifico rivolto esclusivamente alla fascia di età 14-21 anni, con la presenza di una equipe dedicata (medico psichiatra, psicologo, assistente sociale/educatore contemporaneamente presenti) in giorni ed orari specifici ed in spazi esclusivi, anche per garantire una maggiore riservatezza.

Verranno inoltre valorizzati e strutturati servizi programmati già esistenti come il gioco d’azzardo patologico e saranno riorganizzate le attività programmate, per creare spazi necessari allo svolgimento di equipe multiprofessionali specifiche.

Saranno poi diversificati i percorsi terapeutico-riabilitativi, che coinvolgono utenza molto diversa, nell’ottica dell’appropriatezza, della riservatezza e del rispetto della privacy.

Da evidenziare che attualmente (rilevazione del mese di settembre 2020) gli utenti in carico al servizio sono 1.022, di cui 739 tossicodipendenti, 192 alcoldipendenti e 83 giocatori d’azzardo.

Questo comunque il dettaglio dei nuovi orari d’apertura.

Lunedì: apertura al pubblico dalle 8 alle 15, orario di somministrazione farmacologica dalle 8 alle 14; martedì: apertura al pubblico dalle 8 alle 19,30, orario di somministrazione farmacologica dalle 13 alle 18,30; mercoledì: apertura al pubblico dalle 8 alle 15, orario di somministrazione farmacologica dalle 8 alle 14; giovedì: apertura al pubblico dalle 8 alle 19,30, orario di somministrazione farmacologica dalle 13 alle 18,30; venerdì: apertura al pubblico dalle 8 alle 15, orario di somministrazione farmacologica dalle 8 alle 14.