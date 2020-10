Altopascio ente pilota per la nuova piattaforma delle pratiche Suap

Altopascio compie un nuovo passo verso la semplificazione e l’innovazione, a vantaggio di cittadini, professionisti e imprese. La cittadina del Tau, infatti, da oggi, in qualità di ente pilota, insieme ad altri 15 comuni toscani e unico comune in provincia di Lucca, dà il via alla sperimentazione della nuova piattaforma del Suap, denominata Star, sistema telematico di accettazione regionale.

Si tratta del nuovo portale del Suap, a cui professionisti, imprese e cittadini possono accedere per iscrivere le pratiche e semplificare le procedure. Tra le novità previste dal portale Star, infatti, ci sono: la possibilità di duplicare una pratica (sia solo come modello che come dati), recuperare i dati da un’altra pratica, salvare i propri dati personali per evitare di doverli reinserire su ogni nuova pratica. È inoltre previsto un sistema di notifiche sulla scrivania del cittadino, possibilità di taggare le proprie pratiche così da ricercarle più velocemente, gestione delle deleghe, validazione e certificazione dei dati.

Altopascio è ente pilota a livello regionale e la funzionaria Nicoletta Paluzzi è referente del tavolo tecnico a livello regionale per le seguenti materie: attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi a supporto delle imprese, istruzione, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, altre attività di servizi.

Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Altopascio e a questo link.