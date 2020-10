Attività chiuse per decreto, la Lega al sit-in in piazza a Capannori

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, con gli altri consiglieri del gruppo Lega di Capannori, questa sera (28 ottobre) sarà presente in piazza Aldo Moro per manifestare a sostegno delle attività di impresa costrette a chiudere dall’ultimo decreto Conte.

“Dopo aver passato una intera estate – dice Caruso – a discutere di banchi con le rotelle e a distribuire inutili bonus per monopattini e bici elettriche prodotti da aziende cinesi il governo si trova a fronteggiare la seconda ondata dei contagi e scarica la colpa sui presunti untori ovvero bar, ristoranti, palestre, cinema costretti a chiudere dopo essere stati obbligati a sostenere rilevanti spese per l’adeguamento dei locali alle norme di prevenzione”.

“È noto a tutti – prosegue Caruso – che il governo nulla ha fatto per potenziare le terapie intensive, la rete dei medici di base, il trasporto urbano ed è ora inaccettabile condannare al fallimento determinate categorie produttive in assenza di evidenze scientifiche circa la diffusione dei contagi in quei luoghi così come è inaccettabile la disparità di trattamento con i ristoratori del Trentino Alto Adige che potranno lavorare (giustamente) fino alle 22. Perché due pesi e due misure? Mi auguro che l’ultimo decreto possa essere impugnato al Tar per l’eccesso di potere che lo caratterizza e per l’evidente compressione dei diritti costituzionali. È giusto che i cittadini manifestino pacificamente contro provvedimenti irrazionali inadeguati a contenere i contagi dal momento che le persone si incontreranno ugualmente in altri posti non controllati ed il cui unico scopo è quello di terrorizzare, creare panico e condannare al fallimento tantissime attività già in crisi che dovranno continuare a pagare affitti, fornitori, banche, Imu, tariffa sui rifiuti”.

“Ed è una decisione irrazionale – spiega Caruso – anche quella di far svolgere i consigli comunali in videoconferenza atteso che il confronto democratico deve essere sempre svolto all’interno delle aule istituzionali e non stando seduti comodamente sul divano di casa per essere pronti alla cena alle 20,30, orario perentorio di conclusione dei lavori per scelta del presidente del consiglio comunale”.