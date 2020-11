Consiglio boccia lavori alla piazza di Marlia, Scannerini: “Non ci arrendiamo”

“Da tempo denunciamo la mancata tenuta della pavimentazione al passaggio dei veicoli nella piazza di Marlia. Questo comporta pericoli per la formazione di buche e scalini in un lembo di strada già stretto e di scomoda percorrenza”.

Così Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia al Comune di Capannori, dopo che lo scorso mercoledì il consiglio comunale ha bocciato la proposta del suo gruppo consiliare per la riqualifica della piazza di Marlia di fronte il piazzale della chiesa. Quest’ultima chiedeva il ripristino dell’asfalto nella parte interessata dalla percorrenza dei veicoli, ora pavimentata in parte da pietra di Matraia. Contrari il Partito democratico, la lista Luca Menesini Sindaco, Sinistra per Capannori, Italia Viva e Moderati.

“Tutto ciò crea situazioni di pericolo, oltre che una continua necessità di interventi di restauro che richiedono dispendio di risorse economiche – commenta Scannerini – La maggioranza ha rifiutato la nostra proposta di ripristino dell’asfalto, che avrebbe consentito una migliore tenuta della superfice della strada e uno stop alle continue riparazioni, dicendo che la cosa non è prioritaria. In compenso ha annunciato una futura pista ciclabile in via Paolinelli, l’ennesima in quanto quelle costantemente vuote in giro per il comune non bastano”.

“Inutile anche la disponibilità da noi fornita ad emendare il documento per arrivare ad una approvazione – conclude – Non ci arrenderemo però. Riformuleremo la questione in aula e terremo a galla il problema”.