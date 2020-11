Porcari, arrivano tre milioni di euro per il rio Leccio

Quasi tre milioni di euro in arrivo per la messa in sicurezza dell’argine destro del rio Leccio. Una notizia importante per Porcari, arrivata nel tardo pomeriggio di oggi (4 novembre) e confermata con soddisfazione dallo stesso sindaco Leonardo Fornaciari, che ha voluto comunicarla alla cittadinanza con un video su Facebook.

Lo stanziamento che ammonta a due milioni e 889mila euro è stato erogato dal ministero dell’ambiente. “L’amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino – porta a Porcari quasi tre milioni di euro per rendere sicuro l’argine del rio Leccio fino alla ferrovia. E’ vero è passato tanto tempo, troppo tempo ma questa è la dimostrazione che non bisogna perdersi d’animo”.

Il finanziamento sarà utilizzato per rimuovere i geoblock, ma il progetto nel dettaglio sarà illustrato dall’amministrazione comunale nei prossimi giorni.