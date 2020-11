Capannori, Consiglio: “Fare presto con i ristori per le chiusure covid”

Dopo aver espresso una ferma condanna degli atti terroristici di Nizza e di Vienna e aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, il consiglio comunale di Capannori ha approvato nella seduta di ieri (4 novembre) con i voti favorevoli della maggioranza, l’astensione del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia e i voti contrari della Lega, un ordine del giorno sulla pandemia presentato a nome della maggioranza dal consigliere comunale Franco Antonio Salvoni.

Con questo documento, in cui si rileva come le misure adottate per il contenimento della pandemia stiano causando grandi danni economici e sociali. Il consiglio comunale impegna il sindaco affinché si faccia portavoce: “Della difficile situazione in atto impegnando il governo al rispetto degli impegni presi con il Decreto Ristori con tutte le categorie economiche danneggiate nel minor tempo possibile evitando qualsiasi pastoia burocratica. Impegna inoltre il sindaco e la giunta a mantenere ed implementare le misure di sostegno alle imprese e ai loro dipendenti, i servizi alla persona e le garanzie collettive adottate a livello locale durante i mesi del precedente lockdown nei confronti dei cittadini così messi a dura prova. Raccomanda inoltre a tutta la cittadinanza il rispetto di tutte le norme comportamentali individuali e collettive in quanto ciascuno è chiamato oggi più che mai a fare la propria parte”.