Villa Basilica, il consorzio: “Dal Comune polemiche pretestuose”

Accuse pretestuose dal Comune di Villa Basilica. Così il consorzio per le risorse agro-forestali replica alla decisione dell’amministrazione di lasciare l’ente.

“Spiace vedere sui media locali una comunicazione ufficiale del Comune che, per il suo contenuto, sarebbe dovuta rimanere in seno all’Assemblea dei soci consortile – si legge in una nota del Consorzio -. In primo luogo, perché contiene diverse inesattezze che i rappresentanti del Comune avrebbero potuto evitare: bastava che avessero avuto la pazienza di ascoltare la replica del Consorzio durante l’assemblea stessa (che hanno abbandonato immediatamente dopo aver comunicato l’intenzione di lasciare il Consorzio) oppure, nei giorni prima, sarebbe stato sufficiente che i rappresentanti del Comune avessero accettato i nostri ripetuti inviti al dialogo e al confronto”.

“Al contrario, il Comune si è limitato a comunicazioni via pec, intimazioni di ricorsi in Tribunale, accuse pretestuose nei confronti del Consorzio di operare fuori dalla legge. In altre parole, l’amministrazione comunale si è chiusa in ‘un approccio di tipo legalista’, mascherando una carenza di argomentazioni oggettive e fondate. Secondo, oggigiorno, i temi di attualità che meritano enfasi pubblica non sono certo questi, per cui ci domandiamo quale sia il senso di tale esternazione mediatica”.

“La nostra risposta contenente le ragioni di merito al comunicato del Comune sarà inviata ai soli soci del Consorzio forestale – si legge in una nota -, compreso lo stesso Ente comunale. La nostra risposta smonta punto per punto quanto ci viene contestato, ma crediamo che interessi poco l’opinione pubblica. Se poi il Comune vorrà finalmente accettare un reale confronto, il Consorzio è sempre disponibile, anche perché la nostra base sociale è formata in gran parte da cittadini ed elettori di Villa Basilica che ha ampiamente dimostrato la sua fiducia e consenso verso l’operato del Consorzio, approvando tutte le sue proposte di deliberazione”.