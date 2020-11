Capannori, al via da Marlia una nuova stagione di asfaltature

Sono iniziati da via Carlo del Prete e via di Piaggiola a Marlia i lavori di un nuovo primo lotto di asfaltature, per un investimento comunale di 185 mila euro, che interessa alcune viabilità della zona centro e della zona nord del territorio comunale di Capannori.

Le strade interessate dagli interventi per la posa di nuovo manto stradale, oltre a via Carlo Del Prete e via di Piaggiola, sono via delle Selvette e via di Villa Bassi a Marlia, via dei Colombini a Capannori, via per San Pietro a Marcigliano a San Pietro a Marcigliano, via di Valli a S.Andrea in Caprile, via Stradone di Camigliano a Camigliano, via Ilio Menicucci e via di S.Gennaro a S.Gennaro e via di Valgiano a Valgiano. Via Ilio Menicucci sarà asfaltata con asfalto ‘natura’ di diversa composizione e colore rispetto al normale asfalto per migliorare il decoro del borgo.

Successivamente partiranno i lavori di altri due lotti di asfaltature in tutte le aree del territorio comunale. L’importo complessivo dei tre lotti di interventi è di circa un milione di euro.

“Prosegue con questo lotto di lavori il progetto Strade sicure, con cui attraverso un cronoprogramma sempre aggiornato grazie ai sopralluoghi e alle rilevazioni degli uffici e alle segnalazioni dei cittadini stiamo mettendo in sicurezza con vari step e investendo importanti risorse le viabilità della rete stradale comunale – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Vogliamo infatti assicurare strade meglio percorribili e più sicure, per avere una viabilità sempre più efficiente”.