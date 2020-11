Confcommercio: “E’ necessario salvaguardare i mercati”

Prende posizione Confcommercio, in merito al dibattito di questi giorni sullo svolgimento dei mercati, da quello ambulante bisettimanale fino a quello mensile dell’antiquariato.

“Oggi più che mai – afferma l’associazione in una nota – è necessario comprendere quanto essenziali siano la tutela e il mantenimento in calendario di tutte quelle attività non espressamente vietate dalle normative nazionali anti covid. Il commercio nel suo insieme sta vivendo una crisi senza precedenti e vede davanti a sè mesi di incertezza assoluta. Da questo contesto così difficile non rimangono certo esclusi i mercati, ragion per cui chiediamo a gran voce che, fino a che il Governo ne consentirà lo svolgimento, siano confermati. Parliamo ad esempio del mercato ambulate di piazzale Don Baroni e del mercato contadino del Foro Boario che si sono svolti oggi (sabato), ma anche del mercato antiquario in programma il terzo weekend di ogni mese”.

“Naturalmente – prosegue Confcommercio – tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei protocolli, ma su questo aspetto non abbiamo dubbi: il mondo del commercio nei suoi vari ambiti ha sempre dimostrato in questi mesi massima attenzione alle regole e certamente continuerà su questa strada”. “Il tessuto imprenditoriale cittadino va aiutato nel suo insieme – chiude la nota -, con una serie di azioni complessive e coordinate fra loro. E di queste parleremo lunedì mattina nel corso di un incontro in teleconferenza previsto con il nuovo assessore comunale alle attività produttive Chiara Martini”.