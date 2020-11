Biblioteca comunale di Porcari, al via prestiti e restituzioni su appuntamento

Chiusi al pubblico gli ambienti della biblioteca di Porcari, ma non i libri. Nel rispetto degli ultimi Dpcm per contenere l’emergenza sanitaria Covid-19, infatti, gli spazi di consultazione, lettura e studio da venerdì scorso (6 novembre) non sono più accessibili. In questi giorni sono stati tuttavia riattivati i servizi di prestito, incluso quello interbibliotecario, e di restituzione dei libri. Entrambi, esclusivamente su prenotazione.

Così l’assessora alla cultura del Comune di Porcari, Roberta Menchetti: “Abbiamo di fronte a noi un nuovo periodo complicato. L’emergenza Covid, mai archiviata, ha imposto di nuovo la chiusura fisica della nostra biblioteca comunale. Tuttavia, di concerto con gli altri Comuni della rete bibliotecaria della Piana di Lucca, abbiamo voluto riaprire su appuntamento per il prestito e le restituzioni dei libri, che ogni volta saranno rigorosamente messi in quarantena prima di essere affidati a nuovi lettori. La lettura è sicura, non ha controindicazioni e, forse, è l’unico vero antidoto a fake news e negazionismi imperanti”.

Gli utenti interessati potranno contattare telefonicamente la biblioteca al numero 0583.211884 tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle per chiedere informazioni sulle modalità e sui tempi per avere un libro in prestito o per restituirlo. Rimane attiva la possibilità di iscriversi alle piattaforme on-line per il prestito digitale su Rete Indaco e Mlol – Media library on line.

Per maggiori informazioni sull’accesso gli utenti possono consultare il sito della biblioteca comunale di Porcari all’indirizzo internet http://www.biblioteca.comunediporcari.org/ o scrivere a biblioteca@comune.porcari.lu.it.