Aperte le iscrizioni al servizio ‘Piedibus’ per le scuole primarie di Capannori e Lunata

Sono aperte le iscrizioni al servizio gratuito ‘Piedibus’ promosso dall’amministrazione comunale di Capannori per gli alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata. Questo servizio, che sarà attivato se saranno raggiunte almeno dieci iscrizioni per ciascuna scuola, dà alle famiglie la possibilità di utilizzare meno l’auto per accompagnare i figli a scuola, con la certezza che i bimbi arriveranno a destinazione compiendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti.

Gli scolari che formano il ‘Piedibus’ procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la colonna vertebrale dell’autobus umano e ogni ‘corsa’ del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello. Per garantire la massima sicurezza ogni bambino indossa un gilet rifrangente mentre i volontari sono dotati di una pettorina e di una paletta. Il servizio sarà svolto in totale sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid con la sanificazione della corda e del carrello e di tutti gli strumenti utilizzati, mentre gli alunni cammineranno dovutamente distanziati e indosseranno la mascherina.

“Il Piedibus rappresenta un’ importante iniziativa per diffondere nuovi stili di vita promuovendo una nuova visione di mobilità e quest’anno, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, assume un valore aggiunto essendo un bus all’aria aperta e quindi più sicuro – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti – . Questo originale mezzo di trasporto scolastico presenta vari vantaggi. Da una parte consente ai bambini di fare movimento fisico, di socializzare con i compagni di scuola e, allo stesso tempo, di imparare ‘abilità’ pedonali assumendo così anche un valore educativo , dall’altra dà ai genitori la possibilità di utilizzare meno l’auto per accompagnare i propri figli a scuola contribuendo a diminuire la concentrazione di auto vicino agli istituti scolastici con il conseguente aumento della sicurezza negli orari di entrata e di uscita delle lezioni. Inoltre consente alle mamme e ai papà che lavorano di poter affidare i figli in mani sicure in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni”.

Per iscriversi al servizio ‘Piedibus’ è necessario inviare una mail all’indirizzo pedibuscapannori@gmail.com, indicando se si vuole usufruire del solo percorso di andata, del solo percorso di ritorno o di entrambi.