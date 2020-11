Misericordia Santa Gemma, rimandate le elezioni per il rinnovo degli organi sociali

In relazione alla mutata situazione sanitaria, che ha portato la Toscana ad essere zona rossa, in linea con le disposizioni dell’ultimo decreto, le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Misericordia Santa Gemma, inizialmente previste per questa domenica (15 novembre), sono rimandate a data da destinarsi e saranno riprogrammate appena le condizioni lo consentiranno.