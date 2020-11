Lavori E-Distribuzione, tre ore senza luce in due strade di Porcari

Intervento programmato per E-Distribuzione a Porcari il prossimo mercoledì (18 novembre) che comporterà per tre ore l’interruzione dell’energia elettrica ad alcune utenze di via Ciarpi e via Ciarpetti.

Mancherà la luce dalle 13,30 alle 16,30, per effettuare lavori sugli impianti, in via Ciarpi ai numeri civici da 71 a 75a, da 79 a 87a, da 91 a 95, da 99 a 107 e ai civici 42 e 54, oltre che per alcune utenze senza numero civico della zona e in via Ciarpetti 2.

Durante i lavori, avverte E-Distribuzione, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente. Per questo motivo durante lo stop è raccomandato di non commettere imprudenze con prese elettriche ed impianti.

Per informazioni si può consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta.