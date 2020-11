Altopascio, mascherine gratuite per tutti i cittadini

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio. Dopo la prima settimana di consegna nelle frazioni, la distribuzione continua nella sede della Misericordia, in via Marconi, e in modalità porta a porta.

I cittadini under 65 che non hanno ancora ritirato il kit con le cinque mascherine a testa, possono farlo tutti i giorni – esclusa la domenica – dalle 8 alle 18, nella sede della Misericordia in via Marconi. I cittadini over 65, invece, a partire da lunedì 23, riceveranno direttamente a casa la busta con i dispositivi di sicurezza.

Ogni cittadino può ritirare il kit di mascherine anche per tutti gli altri componenti con cui risiede o anche per un vicino o un amico. L’importante è presentarsi con un proprio documento d’identità e con la tessera sanitaria delle altre persone.

“Non saremo mai soli finché esisteranno persone che mettono il proprio tempo a disposizione degli altri, dell’intera comunità – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio – Parlo delle volontarie e dei volontari delle nostre associazioni (Fratres Spianate e Altopascio, Misericordia, Avis, Comitati paesani di Badia, Marginone e Spianate) e delle nostre realtà paesane, che con amore, umanità e costanza tessono le fila di quel patrimonio di valori e relazioni che porta il nome di solidarietà. Le mascherine sono uno strumento indispensabile per la protezione di noi stessi e degli altri. Vanno indossate sia al chiuso che all’aperto in presenza di persone non conviventi. Insieme alla distanza interpersonale, al lavaggio frequente delle mani e all’apertura delle finestre ci aiutano a difenderci dal Covid, a tutelare la nostra salute e quella di chi ci circonda, a partire dai più fragili”.