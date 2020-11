Aperte le iscrizioni per la nuova edizione di ‘…E io ti cullerò’

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di …E io ti cullerò, il percorso di accompagnamento alla nascita per mamme e papà, promosso dall’associazione Paideia in collaborazione con il Comune che, a causa delle restrizioni dovute al Covid, si svolgerà on line.

…E io ti cullerò rappresenta un’opportunità importante per affrontare insieme e con l’aiuto di esperti, sia prima che dopo il parto, le tematiche legate alla maternità e alla paternità, all’educazione dei figli, ai rapporti esistenti all’interno delle varie strutture familiari.

“Pur dovendo modificare luoghi e strumenti della sua attuazione, quest’anno più che mai, l’amministrazione comunale ritiene importante poter offrire, a chi ne senta l’esigenza, questo percorso che ha accompagnato, nei quasi 15 anni della sua esistenza, decine e decine di genitori – afferma l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti – L’intenzione è proprio quella di accogliere in una vicinanza densa di significato i genitori, per rinforzare in loro e per costruire nei loro bambini, un nuovo senso di comunità. Nella situazione complessa che stiamo vivendo, poter affiancare, ai momenti di inevitabile solitudine, altri momenti in cui poter riflettere insieme a persone che condividono questo stesso evento eccezionale – che è la nascita di un figlio – può essere occasione di grande conforto e di utile confronto”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 349.8431366 (anche whatsapp).