Capannori, nasce la campagna ‘Natale con i tuoi negozi’

L’amministrazione Menesini lancia la nuova campagna dal titolo Natale con i tuoi…negozi per supportare gli esercizi commerciali del territorio in occasione delle festività natalizie, che prenderà il via tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Due le azioni previste a sostegno del commercio locale.

Da una parte il Comune realizzerà un mini sito internet e una pagina Facebook dedicati alla campagna sui quali promuovere gli articoli da regalo proposti dai negozi che aderiscono all’iniziativa e dall’altra supporterà la nascita di un servizio di consegna a domicilio dei vari prodotti.

“Durante i periodi di chiusura delle attività commerciali dovuti all’emergenza Covid abbiamo visto che nella nostra realtà territoriale la consegna a domicilio è un servizio difficile da attuare per molte attività, ma lo riteniamo di fondamentale importanza sia per creare i servizi innovativi che possono creare nuove opportunità lavorative soprattutto per i giovani anche nella fase post Covid, sia per rendere i nostri negozi competitivi rispetto alle grandi piattaforme dell’e-commerce – afferma il sindaco Luca Menesini – Per questo abbiamo deciso di supportare concretamente il delivery sul nostro territorio. L’obiettivo è quello di sostenere il comparto del commercio in un periodo importante come quello del Natale e che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, si trova ad affrontare diverse problematiche. Con questa campagna vogliamo essere al fianco delle attività del nostro territorio, così come abbiamo fatto durante il primo lockdown e nelle fasi successive. L’appello che pertanto lanciamo alla comunità è di guardare prima di tutto all’offerta locale, anche sul tema dei regali di Natale per valorizzare la spesa di vicinato, l’acquisto nei nostri negozi del territorio e i regali a chilometri zero, perchè mai come in questa fase abbiamo sperimentato l’importanza dell’esistenza di una rete di prossimità”.

“Sulla scia del riscontro positivo che abbiamo ottenuto con altre iniziative di supporto alle consegue a domicilio, come nel caso dell’ultimo campagna rivolta al settore della ristorazione Il buon cibo a casa tua, abbiamo deciso di mettere in piedi questa nuova iniziativa di promozione del delivery dedicata a tutto il comparto del commercio locale – dichiara l’assessore al commercio, Serena Frediani – Creeremo cioè una vera e propria vetrina virtuale dei negozi del territorio dove potranno essere presenti anche varie offerte promozionali natalizie”.

Le attività commerciali che vogliono aderire possono inviare una mail all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’azienda, il numero di telefono e gli articoli proposti.