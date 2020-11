Nuove scuole a Camigliano e San Leonardo, approvati i progetti

Approvati dalla giunta di Capannori i progetti definiti per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia e della nuova scuola primaria di Camigliano, che adesso si trova all’interno dell’edificio della scuola secondaria di primo grado, e della nuova scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio. Con questo passaggio entrambi i progetti saranno quasi certamente finanziati dal Miur attraverso i mutui Bei, perché salgono nel livello progettuale e quindi nella graduatoria del bando, dove comunque erano già ben posizionati come preliminari.

A Camigliano nascerà un vero e proprio polo scolastico per alunni nella fascia di età 3-14 anni visto che i due nuovi edifici scolastici sorgeranno adiacenti alla scuola secondaria di primo grado. Prevista anche una relativa viabilità di accesso e la sistemazione di spazi esterni a verde. Il costo complessivo dell’intervento è di 5 milioni e 140 mila euro, di cui 4 milioni e 350 mila euro con tutta probabilità saranno finanziati dal Ministero, mentre i rimanenti 789 mila euro saranno a carico del Comune.

A San Leonardo in Treponzio è prevista la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia che sorgerà a circa un centinaio di metri dall’edificio della scuola secondaria di primo grado e andrà a sostituire quella attuale che necessita di consistenti opere di rifacimento. Questo progetto, che prevede anche la realizzazione di un giardino e di un parcheggio, ha un costo di 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 512 mila saranno finanzianti con ogni probabilità dal Ministero e i rimanenti 488 mila euro saranno messi a disposizione dal Comune.

“Salendo nel livello progettuale abbiamo quasi la certezza che i finanziamenti per questi due importanti interventi di edilizia scolastica ci vengano assegnati – afferma l’assessore all’edilizia scolastica e alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Questo ci permetterà di realizzare a Camigliano un vero e proprio polo scolastico per la fascia 3-14 anni e a San Leonardo in Treponzio di realizzare una nuova scuola dell’infanzia moderna confortevole e sicura che andrà a sostituire quella attuale che necessiterebbe di radicali interventi di ristrutturazione. Di qui la scelta di costruire un nuovo plesso scolastico che avrà caratteristiche più idonee ed in linea alla normativa vigente in termini di sicurezza strutturale, tecnologia, comfort e risparmio energetico. Ricordo che abbiamo già ottenuto 12 milioni di euro di finanziamento dal Miur attraverso i fondi Bei per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado di Capannori e del liceo scientifico ‘Majorana’. Per questo intervento sta per terminare la valutazione dei vari progetti presentati, dopo di che daremo il via alla gara per l’affidamento dei lavori. Con questi tre grossi interventi andremo a cambiare il volto e a rendere moderni, efficienti e rispondenti alle attuali esigenze tre importanti plessi scolastici delle zone nord, centro e sud”.