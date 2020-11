Capannori, via alla seconda fase di consegna delle mascherine della Regione

Domani (29 novembre) a Capannori dalle 9 alle 13 e dalle 15 allle 18 è prevista la seconda fase di consegna delle mascherine fornite dalla Regione per tutti coloro che non hanno potuto ritirarle la scorsa settimana. La distribuzione dei dispositivi di sicurezza avverrà in quattro punti dislocati sul territorio comunale.

Zona nord: al mercato di Marlia per le frazioni di Lammari, Marlia e Matraia; alla Misericordia Santa Gemma a Camigliano per San Colombano, Camigliano, Segromigno Piano e Monte, Valgiano, Lappato, San Gennaro, Gragnano, San Martino in Colle, San Pietro a Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile Tofori e Petrognano;

Zona centro: ad Artè a Capannori per le frazioni di Capannori centro, Lunata, Tassignano, Paganico, Carraia, Parezzana, Toringo, Pieve San Paolo, Colognora e Santa Margherita

Zona sud: allo sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) per Verciano, Guamo, Vorno, Coselli, Badia di Cantignano, San Ginese, Massa Macinaia, San Leonardo in Treponzio, S. Andrea di Compito, San Giusto di Compito, Pieve di Compito, Colle di Compito, Ruota e Castelvecchio di Compito.

Per ritirare le mascherine per l’intero nucleo familiare è necessario il documento di identità dell’intestatario del nucleo. È possibile ritirare le mascherine per altri nuclei familiari (parenti, vicini) presentando il documento di identità dell’intestatario della famiglia per la quale si ritirano.

Gli over 75 e i rispettivi nuclei familiari conviventi se ancora non le hanno ricevute, riceveranno le mascherine al proprio domicilio.

La prossima settimana coloro che non hanno potuto ritirare le mascherine potranno richiederle alla protezione civile (0583.428661).