Zappia: “Niente commissioni né consigli finché non verrà asfaltata la Romana”

Via Romana da asfaltare, la protesta del consigliere della Lega Bruno Zappia.

“Ormai – spiega – sono trascorsi quasi due mesi da quando ho scritto sui giornali e presentato una interpellanza sulla via Romana. Dopo tanto tempo ancora è da discutere per l’incapacità di questa amministrazione nel discutere i problemi che attanagliano i cittadini”.

“Ho sottolineato che se la strada non veniva asfaltata – prosegue – avrei preso delle iniziative per protestare contro l’amministrazione. Da anni i cittadini aspettano che la strada sia asfaltata dove è transitata da migliaia di automobilisti. I lavori degli allacciamenti sono finiti e visto che il coronavirus non mi permette di fare azioni come manifestare in piazza sotto la sede del palazzo comunale farò la mia protesta non partecipando alle commissioni e ai consigli comunali finché non verrà asfaltata la via Romana“.