Guamo, partiti i lavori per il nuovo manto stradale in via di Sottomonte

Sicurezza stradale: proprio in questi giorni, infatti, sono in corso i lavori di posa in essere del nuovo manto stradale sulla Sp26 di Sottomonte a Guamo, nel comune di Capannori, dove viene effettuata l’asfaltatura integrale della strada nel tratto compreso tra la rotatoria che si trova all’altezza dell’Agenzia delle Entrate fini al bar ‘Sottopoggio’ e l’asfaltatura integrale nel pezzo di strada che va dalla curva del Moscheni, riprendendo dall’ultima asfaltatura fino al bivio ovest di Massa Macinaia, all’altezza della Beyfin Gas.

“Quelli che stiamo effettuando – commenta il presidente della Provincia Luca Menesini – sono lavori volti a rendere la rete stradale provinciale sempre più sicura e che ci hanno visto investire 150mila euro per realizzare queste asfaltature. E’ un impegno importante che stiamo portando avanti da anni e che sta dando i suoi frutti proprio in termini di sicurezza. Adesso, con queste opere, terminiamo gli interventi previsti per il 2020 e, intanto, stiamo già programmando l’avvio delle asfaltature del prossimo anno”

Si lavora anche sulla Sp70 Emilia a Forte dei Marmi e Seravezza dove viene effettuata l’asfaltatura integrale della prima rotatoria Dei Delfini, all’intersezione con la Sp9 e del ramo di accesso della Sp70, nonché l’asfaltatura integrale della seconda rotatoria all’intersezione con la Sp68 e dei rami di accesso della Provinciale Sp70.