Capannori, si presenta sul web il libro di Mauro Lazzaroni

Giovedì (10 dicembre) alle 18 è in programma la presentazione on line della pubblicazione ll Signore dell’occhio della terra. La Confraternita della cintura di Mauro Lazzaroni. Il Signore dell’Occhio della Terra è una saga, dove le storie, ambientate nelle Terre di Lucca in una età che va dall’XI sec. d.C al V sec. a.C, vivono in un mondo in bilico tra il fantastico e il reale; dove i personaggi, uomini e animali mitologici, sono chiamati alla difesa della Grande Madre, la natura; dove si incontrano le tre grandi culture: l’Etrusca, la Romana, la Celtica. La Confraternita della Cintura inizierà questo percorso.

Alla presentazione, che può essere seguita sul canale You Tube del Comune di Capannori, interverranno l’autore e l’archeologo Alessandro Giannoni.