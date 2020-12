Casa di Babbo Natale cercasi, a Capannori l’iniziativa per negozi e anziani

Cercasi negozi del territorio che vogliano trasformarsi nei prossimi giorni nella Casa di Babbo Natale dove i cittadini potranno acquistare un regalino personalizzato per gli anziani della Casa di riposo Gori di Marlia.

In questo modo aderiranno all’iniziativa Carissimo Babbo Natale, ideata dall’associazione culturale Telia, e supportata dall’associazione Ridolina, dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori, con l’obiettivo di far sentire ai ‘nonni’ di Casa Gori la vicinanza dell’intera comunità di Capannori, in questo Natale difficile per tutti.

L’iniziativa. Gli anziani della Casa di riposo hanno espresso i loro desideri, ovvero dei piccoli pensierini che farebbe loro piacere ricevere. Gli esercizi commerciali che aderiscono riceveranno la lista dei doni, e i cittadini che vorranno rallegrare il Natale degli anziani potranno acquistare un regalo della lista, che sarà recapitato con tanto di bigliettino personalizzato.

“Stiamo vivendo un periodo complicato – dice l’assessore alle attività commerciali Serena Frediani –. Gli ospiti della nostra Rsa stanno reagendo in modo stupendo, ma è importante far sentire loro l’affetto dell’intera comunità. In quest’ottica, come amministrazione, abbiamo accolto con piacere la proposta dell’associazione ‘Telia’ che vuole trasformare i cittadini in tanti piccoli Babbo Natale per i nostri anziani. E così oggi chiediamo ai negozi del territorio la loro disponibilità ad accogliere la lista dei regali sognati dagli ospiti della Rsa, in modo che nelle prossime settimane i cittadini possano recapitare un dono personalizzato all’interno della Casa di riposo. Gesti semplici che scaldano il cuore: quello di cui abbiamo bisogno tutti, chi riceve il dona ma anche chi lo fa”.

Le tipologie di negozi richiesti sono: negozi di prodotti alimentari; profumerie e articoli per la persona; fiori e piante; abbigliamento e merceria; gadget e articoli vari.

Gli esercizi commerciali interessati ad aderire possono scrivere alla mail: iniziative@comune.capannori.lu.it