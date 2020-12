È scomparsa da Spianate, frazione del comune di Altopascio, lo scorso 13 agosto. E la proprietaria della micia non si arrende, la cerca disperatamente da quel giorno.

La gatta, manto rosso, con gli ultimi anelli della coda bianchi, ha 4 anni, è sterilizzata ma non ha né collare né microchip.

Foto 2 di 2



“È abituata a stare fuori ma non si allontanava mai – spiega la sua mamma umana – Non dà confidenza a chi non conosce”.

“Chiunque l’avesse vista o se qualcuno l’avesse presa pensando fosse randagia, è pregato di contattarmi, anche in anonimo – questo l’appello – Sono molto in pensiero e vorrei riaverla con me”.

Il numero da chiamare è 349.4207145