Villa Basilica, contributi dal Comune alle attività economiche

Il Comune di Villa Basilica, con due distinte delibere immediatamente eseguibili, ha stanziato nel mese di novembre la cifra di 26.500 euro, come contributo straordinario alle attività economiche colpite dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 e rivolto anche alle associazioni senza fini di lucro del territorio, coinvolte in attività di carattere sociale e di protezione civile per l’anno 2020.

“Un intervento necessario – spiega il sindaco, Elisa Anelli – per dare una boccata d’ossigeno alle attività commerciali ed economiche presenti sul nostro territorio e garantire ulteriore sostegno alle associazioni del nostro paese, che da sempre rappresentano luoghi vivi e di aggregazione per la comunità, coinvolte, quest’anno, in prima linea nella gestione della pandemia. È proprio nei momenti più difficili che l’amministrazione pubblica deve essere presente, che le istituzioni devono essere pronte e tempestive nell’erogare aiuti, nel dare risposte”.

L’amministrazione comunale, con una prima delibera, ha destinato la cifra di 9mila euro agli esercizi commerciali locali, per mitigare gli effetti economici negativi e i rallentamenti registrati nei mesi scorsi. Si tratta di nove erogazioni una tantum da mille euro ciascuna, a sostegno di attività di vario genere, costrette alle chiusure totali per contrastare l’emergenza da Covid19, imposte dai provvedimenti nazionali.

Nella seconda delibera, il Comune di Villa Basilica ha accolto le istanze delle associazioni locali senza fini di lucro che hanno sostenuto spese per le iniziative di carattere sociale e di protezione civile a contrasto dell’emergenza da coronavirus, nelle quali sono state impegnate. In questo caso lo stanziamento ammonta a ulteriori 17.500 euro, suddivisi in diversa misura tra la Confraternita della Misericordia, l’associazione nazionale carabinieri in congedo – sezione di Villa Basilica, la Croce rossa italiana – comitato di Villa Basilica, l’associazione Coloniola, la Pro Loco di Boveglio, il Gruppo donatori di Sangue Fratres Pariana, l’Associazione nazionale Alpini – Gruppo Villa Basilica, il Team Carretti, l’Asd Us Colognora Valleriana.

Il sostegno del Comune di Villa Basilica, però, prosegue: la giunta, infatti, è già al lavoro per preparare un bando per l’erogazione di nuovi contributi da destinare agli esercizi commerciali, che hanno registrato una flessione economica nell’anno in corso. “L’amministrazione – specifica il sindaco Elisa Anelli – ha già messo a bilancio altri 31mila euro, per continuare il sostegno alle attività locali, duramente colpite dall’emergenza coronavirus. Entro l’anno saranno pubblicati i criteri e le modalità di partecipazione al bando, per accedere ai nuovi aiuti economici”.