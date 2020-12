Doni per anziani di Casa Gori, a Capannori aderiscono all’iniziativa oltre 40 negozi

Grande adesione dei negozi di Capannori all’iniziativa Carissimo Babbo Natale ideata dall’associazione culturale Telia e supportata dall’associazione Ridolina, dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori.

Sono infatti oltre 40 le attività commerciali del territorio che nel periodo delle festività si trasformeranno nella Casa di Babbo Natale dove i cittadini potranno acquistare un regalino personalizzato per gli anziani della Casa di riposo Gori di Marlia.

Varie le tipologie di negozi che hanno aderito: prodotti alimentari, profumerie e articoli per la persona, fiori e piante; abbigliamento e merceria; gadget e articoli vari. Gli esercizi commerciali aderenti riceveranno adesso la lista dei doni che gli anziani di Casa Gori avrebbero piacere di ricevere e i cittadini potranno acquistare un regalo della lista e scrivere un biglietto augurale personalizzato che saranno fatti recapitare al destinatario. Chi vuole potrà lasciare il proprio recapito al negoziante per ricevere un eventuale riscontro da chi ha ricevuto il dono.

“Obiettivo di questa iniziativa è esprimere agli anziani di Casa Gori la vicinanza di tutta la comunità di Capannori, in occasione di questo Natale particolarmente difficile – afferma l’assessore alle attività commerciali, Serena Frediani -. E’ infatti importante farli sentire meno soli e rallegrare il loro Natale con alcuni piccoli doni che esprimono l’affetto della cittadinanza nei loro confronti. Siamo soddisfatti dell’alto numero di negozi che hanno dato la disponibilità ad accogliere la lista dei pensierini desiderati dagli ospiti della Casa di Riposo, dando la possibilità a chi lo voglia di far recapitare loro un piccolo regalo. Sono certa che in molti compiranno questo bel gesto”.

Di seguito la lista degli esercizi commerciali che hanno aderito a ‘Carissimo Babbo Natale’ suddivisi per frazioni:

Segromigno in Monte: Supermercato Sigma (Alimentari) via Piaggiori Basso 77, Pasticceria Il girasole, via Nuova, 64; Artisti e artigiani di Pandora (Artigianato) gabriella.giusfredi@libero.it .

Segromigno in Piano: Milena Abbigliamento,via dei Bocchi; L’arcobaleno (Articoli da regalo), via Don Emilio Angeli, 235

Camigliano: Bianchi abbigliamento, via Nuova, 133

Gragnano: Temperani Pasticceria, via Pesciatina, 852; Le delizie di Napoli (ristorante), via Pesciatina, 842.

Marlia: Cartomania (cartoleria), via Paolinelli, 25; Glamour (abbigliamento),via Paolinelli, 51/A; Principessa della Natura (erboristeria) via Paolinelli, 25/B; L’Orto di Luca (alimentari) via Paolinelli, 31L; Parafarmacia Marilla via Paolinelli, 22; Fiori e piante Franchini Antonella, via di Cortinella, 27; Enofood Il Davo (enoteca, gastronomia), viale Europa, 201; Tutto carta (articoli da regalo),viale Europa, 295; Panificio Stefani (pane e dolci da forno) via del Monumento, 27; La serra del sole (fiorista) via Giacomo Puccini, 1

Lammari: Nuovo Panificio Pardini (pane e dolci da forno) via Lombarda, 249; Ristobar Si Va (Bar ristorante), viale Europa, 54; Dolce Casa (biancheria) viale Europa, 54; Le chicche preziose (articoli da regalo),via del Cimitero, 10C; Masini (Centro Commerciale Alimentari), viale Europa, 83 ; Macelleria Lencioni Angelo, via Lombarda, 175; Marionnaud Parfumeries

(prodotti di bellezza), viale Europa, 1

Lunata: Fiorista Fiordaliso, via del Casalino, 30; Profumeria Franca, via Pesciatina, 1A; Texnova (biancheria), Via Pesciatina,161/163; Edicola Portobello (articoli da regalo), via Pesciatina, 98; Florio – Tutto per i capelli, via Pesciatina, 69/71; Pasticceria Pinelli,via Pesciatina, 146

Capannori: Pieri Florovivaistica (azienda agricola), via provinciale Romana; Mavi Moda (abbigliamento),via del Popolo,1; 2L (abbigliamento), Via Romana, 249-251; Edicola Il sorriso (articoli da regalo) via dei Babbi, 4; Gusti antichi e sapori nuovi (laboratorio pasta fresca e pasticceria), Via Martiri Lunatesi, 22; La rosa damascena (erboristeria), via don Aldo Mei, 64K; Edicola Giorgi Mara (articoli da regalo), piazza Aldo Moro, 64; Pasticceria Pracchia,via del Popolo, 15/17

Zone: Piazzetta dei fiori (fiorista), via Pesciatina 269/271

Guamo: Pasticceria Sottopoggio, via di Sottomonte, 66

Tassignano: Panificio Lazzeroni (pane e dolci da forno), via della Stazione, 2

San Leonardo in Treponzio: Le Chicche di Paola (articoli da regalo), via di Tiglio, 431

I negozi interessati ad aderire possono scrivere una mail all’indirizzo: iniziative@comune.capannori.lu.it.