Difesa del suolo, in arrivo quasi 5 milioni di euro per la messa in sicurezza di tre corsi d’acqua

In arrivo risorse per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua toscani a difesa del suolo. La giunta regionale ha infatti approvato il quinto atto integrativo all’accordo di programma stipulato dalla Regione Toscana nel 2010 con il ministero dell’ambiente per ampliare il più possibile l’azione programmatica di prevenzione del rischio idrogeologico e della riqualificazione dei corsi d’acqua. La somma che sarà messa a disposizione ammonta a 20,4 milioni di euro che serviranno per dare attuazione a 12 interventi ritenuti prioritari ed urgenti. Di questi all’incirca 5 milioni saranno destinati alla realizzazione di tre interventi in provincia di Lucca.

“La Regione – ha spiegato l’assessora all’ambiente Monia Monni – è fortemente impegnata per la messa in sicurezza dei nostri territori sotto l’aspetto del rischio idraulico. Con l’ultimo atto integrativo all’accordo di programma firmato con il ministero dell’ambiente stanziamo più di 20 milioni di euro per mitigare il rischio idraulico. Risorse importanti per continuare ad investire nella sicurezza dei nostri territori. Le opere saranno realizzate da alcuni Comuni, dalla Regione direttamente e dai consorzi di bonifica che ringrazio per la professionalità e per il lavoro che svolgono per tenere in sicurezza i nostri corsi d’acqua”.

Si tratta più in dettaglio di tutta una serie di interventi volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico. Nel dettaglio in provincia di Lucca un milione e mezzo sarà destinato all’adeguamento del torrente Camaiore alla portata duecentennale in località Capezzano-Pianore. Nel comune di Massarosa 552 mila euro saranno destinati invece al risanamento della sezione d’alveo del fosso Traversa in località Piano di Mommio. Infine nel comune di Porcari 2,9 milioni di euro saranno destinati al consolidamento in destra del Rio Leccio tra il ponte della ferrovia e via Carlotti. I soggetti attuatori saranno direttamente la Regione, tramite il Genio Civile, ed i consorzi di bonifica. Finora per questo tipo di interventi, a partire dal 2010, sono state messe a disposizione risorse pari a oltre 186 milioni di euro, oltre 95 provenienti dalle casse regionali e 90 da quelle statali.