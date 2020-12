Via Romana, entro Natale il termine dei lavori di asfaltatura

Termineranno entro Natale i lavori di asfaltatura della via Romana nel tratto che va dalla rotonda di Antraccoli fino alla sede della Misericordia. L’intervento ha preso il via al termine dei lavori per l’estensione dell’acquedotto nel centro di Capannori. Attualmente gli operai stanno provvedendo al risanamento e al consolidamento del fondo stradale per poi passare alla stesura del tappeto di asfalto. Con questa procedura l’asfaltatura sarà più durevole nel tempo.

“L’asfaltatura di via Romana è un intervento importante e molto atteso per la cui realizzazione ci siamo molto impegnati anche dal punto di vista di impiego di risorse – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Un lavoro che va a riqualificare una delle più importanti vie di accesso a Capannori”.